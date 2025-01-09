مبادرة بداية.. انطلاق مبادرة اللياقة البدنية للفتاة والمرأة بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد بدء تنفيذ فعاليات مبادرة اللياقة البدنية للفتاة والمرأة تحت شعار "لياقة المصريين"، بمراكز تدريب اللياقة البدنية للفتاة والمرأة، ضمن تدريبات المشروع القومى لرياضة الفتاة والمرأة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة بداية، من منطلق اهتمام وزارة الشباب والرياضة بصفة خاصة بالمرأة والحرص على التنويع فى البرامج المقدمة لها، واهتمام الدولة بصفة عامة بها وتوفير كل أوجه الرعاية لها من أهم أهداف أستراتيجية التنمية فى مصر الحديثة.

وقال بهاء الدين شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة إنه يتم تنفيذ المبادرة داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية ومنها مركز التنمية الشبابية بالخارجة ونادي تعمير الصحاري بالخارجة ومركز شباب الفتح بالداخلة ومركز شباب الجديدة بالداخلة، وذلك ‏للفئة العمرية من 13 سنة فيما فوق، وتحديد يومى "الأحد -الأربعاء" من كل أـسبوع للتدريب الذى يشمل العديد من الأنشطة النسائية منها العروض الرياضية -كرة اليد- كرة الطائرة- الكاراتيه-تنس الطاولة اللياقة البدنية والتخسيس، ذلك تحت إشراف مدربات متخصصات فى تدريبات الأنشطة المختلفة.