فى مثل هذا اليوم.. وضع حجر الأساس لبناء مشروع السد العالى

أسوان - عبد الله صلاح

فى مثل هذا اليوم 9 يناير 1960، وضع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حجر الأساس لبناء مشروع السد العالى بأسوان، أعظم المشروعات الهندسية فى القرن ذاته.

وتحتفل مصر اليوم بمرور 65 عاما على هذه الذكرى، التى بدأ فيها العمل بالمشروع الكبير الذى يعد نموذج لكفاح الشعب المصرى على البناء والعمل عندما استطاعت السواعد المصرية بناء السد العالى بكل إصرار وعزيمة.

والسد العالى حامى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات، افتتحه الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى يوم 15 يناير عام 1971 ليصبح هذا اليوم عيدًا قوميًا لمحافظة أسوان وكتب العاملون بهذا المشروع تاريخًا عظيمًا يُروى لأجيال عديدة قادمة، عندما تمكنوا من ترويض الطبيعة الصخرية فى جنوب مصر ليبنوا السد العالى كعلامة بارزة وخالدة فى تاريخ مصر.

الجدير بالذكر أن قرار بناء السد العالى إتخذ فى عام 1953 بتشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع وتم وضع تصميم السد العالى فى عام 1954 تحت إشراف المهندس موسى عرفة والدكتور حسن زكى بمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة.

ولجأت مصر آنذاك لتأميم قناة السويس فى عام 1956 لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالى، ليتم توقيع إتفاقية بناء السد العالى فى عام 1958 ووضع حجر الاساس فى عام 1960.