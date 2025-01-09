طالب من منية النصر يفوز بالمركز الأول بمسابقة المبتكر الصغير بالدقهلية

الدقهلية -محمد الحبشي

حصل الطالب أحمد محمود مندور على المركز الأول علي مستوي مديرية التعليم بالدقهلية، وذلك فى مسابقة "المبتكر الصغير" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم للمرحلة الثانوية، والتي تهدف إلي دعم الطلاب في تنفيذ أفكارهم واستخراج مواهبهم من خلال دعم الدولة في تطوير التعليم من خلال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وتنافست الإدارات التعليمية في مسابقة "المبتكر الصغير"، حيث مثل كل إدارة طالب واحد في التنافس علي مستوي مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وقدم كل طالب مشروعه وابتكاره المتطور الذي يعتمد علي مساعدة ذوي الهمم من خلال ابتكارات تعتمد علي الذكاء الاصطناعى.

وفاز أحمد مندور الطالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة ميت الخولي مؤمن الثانوية، ممثلا عن إدارة منية النصر التعليمية، بالمركز الأول علي مستوي مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والتي يصعد من خلالها للمنافسة علي مستوي الجمهورية.

واعتمد ابتكار الطالب علي خاصية تساعد ذوي الهمم من فاقدي البصر "المكفوفين" بإرسال تنبيهات عن طريق شريحة ترتبط بالهاتف المحمول وترسل إشارات لولي الأمر أو للأشخاص الذي يقوم بتحديدهم المستخدم من ذوي الهمم عند تعرضه لأي خطر أو ضرر، فيما يساعد أيضا الابتكار عن تحويل اللغة الصوتية من الأشخاص الأصحاء، إلي لغة إشارة لذوي الهمم لمساعدتهم في فهم الأصحاء، وذلك عن طريق الكاميرا الخاصة بالهاتف المحمول والعكس أيضا.

واستخدم أحمد شريحة nfc التي تستخدم في البطاقات الإئتمانية في هذا الابتكار، حيث أعاد برمجتها كاملة، لتكون بحوزة الشخص من ذوي الهمم وتكون متصله بالهاتف المحمول لتقوم بإرسال التنبيهات والإشارة لولي الأمر من ذوي الهمم.

فوز الطالب ممثل ادارة منية النصر التعليمية بالمركز الاول علي مديرية تعليم الدقهلية



تهنئة الطالب اثناء صعوده للمنافسة علي مستوي المديرية



الطالب الفائز بمسابقة المبتكر الصغير للمرحلة الثانوية بالدقهلية