ضبط 109 مخالفات تموينية فى 4 مراكز بالمنيا

المنيا –حسن عبد الغفار

نفذت الوحدات المحلية بالمنيا عددا من الحملات لضبط الأسواق، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية لمتابعة سير العمل وضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، نفذت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية عددًا من الحملات التفتيشية، حيث أسفرت عن تحرير 109 محاضر متنوعة.

فى مطاى أسفرت الحملات عن تحرير 47 مخالفة شملت مخالفات نقص الوزن، عدم مطابقة المواصفات، عدم النظافة، عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

وفى ديرمواس، تم تحرير 17 مخالفة تموينية، تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم النظافة، وعدم إعطاء بون صرف. كما شملت الحملات تفتيش المحلات التجارية ومراجعة تراخيصها والشهادات الصحية، مع التأكد من توافر السلع ومنع احتكارها.

أما فى بنى مزار، أسفرت الحملات عن تحرير 23 مخالفة بقرى بني صامت، منها 16 مخالفة للمخابز و7 مخالفات للمحلات التجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ملوي، تم تنفيذ حملة رقابية شملت الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة شملت عدم وجود شهادات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم النظافة، وتم اتخاذ اللازم لضبط المخالفات.