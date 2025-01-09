صحة الأقصر تنظم ندوات تثقيفية بمختلف الإدارات الصحية لرفع وعى المواطنين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه تحت إشراف مدير إدارة التثقيف الصحي دكتورة ديانا حمدي، تم تنفيذ ندوات تثقيفية صحية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الاهتمام بنشر الوعي الصحي وتحقيق التوعية المجتمعية والصحية لجميع فئات المجتمع وفقاً لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وجاءت تلك الندوات التثقيفية الصحية حول الأقصر، فى المركز الحضري بالبياضية، ومجلس مدينة البياضية، وديوان نجع عمرون بالبياضية، ووحدة طب أسرة المنشية بالأقصر، ومكتب صحة ثان بالأقصر، ووحدة سالم مكي، ووحدة طب أسرة الزينية قبلي، ومدرسة المنشأة الإعدادية بنات، ووحدة الزينية قبلى، ومجلس مدينة الزينية.

وأشار وكيل مديرية الصحة بالأقصر إلى أن الندوات تناولت موضوعات عن سوء استخدام المضادات الحيوية، وسبل تقوية المناعة ، النزلات المعوية، التغذية السليمة، أمراض الشتاء، أمراض الجهاز التنفسي، السعار وتطعيماته وطرق الانتقال والوقاية، النظافة الشخصية والبيئة الصحية، الإدمان والمخدرات وتأثيرها السلبي على المراهقين، فترة المراهقة وما يصاحبها من تغييرات، الأمراض المزمنة، الاحتياطات اللازمة عند السفر، شرح مناسك العمرة وقت تطعيمات العمرة، والأمراض المنقولة عن طريق الناموس والبعوض وطرق الوقاية، الفيروسات الكبدية وطرق إنتقال العدوى والتطعيمات.

وكان قد قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بتكليف إدارة البيئة بالتنسيق مع مديرية العمل قسم السلامة والصحة المهنية بالأقصر، ومديرية الشئون الصحية قسم صحة البيئة بالأقصر، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وإدارة الأقصر التعليمية للمرور على المدارس والمعاهد داخل نطاق مدينة الأقصر، لعقد ندوات مشتركة للتثقيف الصحي بأهمية النظافة العامة والطرق السليمة للتخلص من الفضلات والتركيز على السلوك الصحي وعلى النظافة الشخصية وتعريف الطلاب بطرق العدوى وكيفية الوقاية منها.

وشملت الندوات عدد 7 مدارس، وهى مدرسة الأقصر الثانوية بنات، ومدرسة الأقصر الإعدادية بنات، ومدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات، ومدرسة أبو الحجاج الإبتدائية، ومدرسة مشايخ عطية، ومدرسة نجع الخطباء، ومدرسة طارق بن زياد، كما تم تنظيم ندوة بجهة تابعة لمديرية الشباب والرياضة.



صحة الأقصر تنظم ندوات تثقيفية بمختلف الإدارات الصحية



ندوات تثقيفية بمختلف الإدارات الصحية لرفع الوعى حول الأقصر