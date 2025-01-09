سول: فريق الدفاع عن الرئيس يون يتقدم بطلب لإصدار أمر قضائي ضد مذكرة التوقيف الثانية

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قال محامو الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول اليوم الخميس، إنهم تقدموا بطلب لإصدار أمر قضائي ضد مذكرة التوقيف الثانية التي صدرت بحقه للتحقيق معه في محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024.

وقال المحامون - لوسائل إعلام أجنبية اليوم - إن الطلب تم تقديمه إلى المحكمة الدستورية إلى جانب طلب للفصل في النزاع حول الاختصاص القضائي .. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وكانت محكمة المنطقة الغربية في سول قد أصدرت مذكرة توقيف أمس الأول الثلاثاء، بعد أن تقدم المحققون بطلب لتمديد مذكرة التوقيف الأولى التي انتهت صلاحيتها الاثنين الماضي.

وعلى صعيد متصل.. قدمت أحزاب المعارضة بكوريا الجنوبية اليوم مشروع قانون منقحا لتعيين مستشار خاص للتحقيق مع الرئيس يون سيوك-يول ؛ بسبب فرضه للأحكام العرفية بعد يوم من رفض البرلمان لنسخة القانون السابقة في إعادة التصويت.

وقال مسؤول في الحزب الديمقراطي - لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية - إن رئيس المحكمة العليا سيوصي بالمرشحين لمنصب المستشار الخاص ولن يكون للحزب الحاكم أي سبب لمعارضة مشروع القانون الجديد ، الذي يوسع نطاق التحقيق ليشمل اتهامات "جريمة الخيانة" ضد البلاد.

ومن جهته .. قال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي بارك تشان-ديه إن يون استفز كوريا الشمالية لدفعها لشن هجوم عسكري لإيجاد مبرر لفرضه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.

ويخطط الحزب الديمقراطي - وفقا لوكالة (يونهاب) - لطرح مشروع القانون الجديد للتصويت يوم الثلاثاء أو الخميس القادمين.