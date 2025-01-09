سقوط أجزاء من عقار قديم صادر له قرار هدم بكرموز فى الإسكندرية

الإسكندرية ـ أحمد الزغبي

شهدت منطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، انهيار أجزاء من منزل قديم مكون من طابقين، خالي من السكان، وذلك دون حدوث أى إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة.

ورد بلاغ لغرفة عمليات حي غرب الإسكندرية يفيد سقوط أجزاء من المنزل رقم 18 بشارع الوهابي ناصية الفنون متفرع من شارع 8 بجوار الحمراوي بمنطقة كرموز.

وانتقل مسئولو الحي وضباط الشرطة إلى موقع العقار، وكشفت المعاينة أن المنزل، بناء قديم، خالي من السكان، مكون من طابقين، وسقوط أجزاء منه دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

وكشف حي غرب الإسكندرية، أن المنزل صادر له قرار هدم رقم 45 لسنة 2021 لم ينفذ وخالي من السكان، وتم إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط والمعلقة حفاظًا على سلامة المارة ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، والعرض على جهات التحقيق.