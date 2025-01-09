رئيس مكافحة الإرهاب بإدارة ترامب يدعو لندن لاستعادة "دواعش بريطانيا" من سوريا

كتبت نهال أبو السعود

قال رئيس مكافحة الإرهاب الجديد في إدارة الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إن المملكة المتحدة يجب أن تستعيد أعضاء داعش البريطانيين المحتجزين في معسكرات اعتقال سورية، مشيراً إلى أن الفشل في القيام بذلك قد يلحق الضرر بالعلاقات بين لندن وواشنطن.

وفقا لصحيفة التايمز البريطانية، قال سيباستيان جوركا إن أى دولة ترغب في أن ينظر إليها على أنها "حليف جاد" للولايات المتحدة يجب أن تلتزم بالقتال الدولي ضد داعش الارهابي من خلال إعادة المواطنين الذين يعانون حالياً في شمال شرق البلاد.

وبحسب التقرير، هناك ما يصل الى 20 امرأة و40 طفلا و10 رجال من بريطانيا في المعسكرات في سوريا ومن بينهم شاميمة بيجوم المعروفة بعروس داعش، التي غادرت إلى سوريا من بيثنال جرين، شرق لندن، كطالبة في المدرسة في عام 2015 وخسرت استئنافاً نهائياً العام الماضي ضد إلغاء جنسيتها البريطانية.

وفي حديثه للتايمز، قال جوركا: "يجب على أي دولة ترغب في أن يُنظر إليها على أنها حليف وصديق جاد لأقوى دولة في العالم أن تتصرف بطريقة تعكس هذا الالتزام الجاد" عندما سُئل عما إذا كان ينبغي إجبار المملكة المتحدة على قبول أعضاء داعش مرة أخرى، وتابع : "هذا ينطبق بشكل مضاعف على المملكة المتحدة التي لها مكانة خاصة جدًا في قلب الرئيس ترامب وجميعنا نتمنى أن نرى إعادة تأسيس "العلاقة الخاصة" بالكامل".

التدخل هو أحدث إشارة من الدائرة المقربة للرئيس المنتخب في إدارته القادمة إلى اتخاذ نهج أكثر قوة تجاه حلفاء واشنطن، كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية على الواردات، ما أثار مخاوف من حرب تجارية عالمية.

كما وضعت إدارة ترامب القادمة ضغوطًا متزايدة على حلفائها لتعزيز الإنفاق الدفاعي، حيث دعا الرئيس المنتخب يوم الاثنين أعضاء الناتو الأوروبيين إلى زيادة إنفاقهم على الدفاع إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا: "لدينا شيء يسمى المحيط بيننا، أليس كذلك؟ لماذا نواجه مليارات ومليارات الدولارات أكثر من أوروبا؟"