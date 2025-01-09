رئيس مركز الداخلة: إقبال من أهالى قرية أسمنت على سوق اليوم الواحد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تابع اللواء مهندس ياسر كمال الدين امام رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات سوق اليوم الواحد بقرية أسمنت التابعة للمركز والتى شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، الذين قاموا بعرض منتجاتهم الخاصة أيضا بالسوق مما لاقى رواجا كبيرا بين الأهالى .

وأبدى رئيس مركز الداخلة سعادته بالمشاركة الفعالة والإيجابية من المواطنين لأسواق اليوم الواحد، مشيرًا إلى أن إقامة هذه الأسواق والمبادرات تعكس جهود القيادات السياسية لتوفير الخضراوات والفاكهة واللحوم والسلع الغذائية والمنتجات اليدوية ومجموعة متنوعة من المنتجات الطازجة والطبيعية مثل الجبن، السمن البلدي، والفطير المشلتت ، مما يتيح للأهالي شراء منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية مباشرة من المنتجين.

وكان سلامة على محمد رئيس مركز ومدينة بلاط افتتح أمس الأربعاء، "سوق اليوم الواحد" بالسوق الحضارى بمدينة بلاط ، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمركز، حيث تفقّد رئيس المركز المنتجات المعروضة بالسوق والتي تضم سلعًا غذائية متنوعة، وأعمالًا حرفية ويدوية، ومواشي. كما حرص على لقاء المواطنين والاستماع لمطالبهم، مُوجهًا بوضع قائمة توضح أسعار المنتجات.

وقال رئيس مركز بلاط، أن افتتاح السوق في إطار حرص القيادة السياسية على توفير السلع الغذائية والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة مما يساهم في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما أعلن الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة، عن تنفيذ مبادرة "سوق اليوم الواحد" بقرية أبو هريرة التابعة للمركز وسط إقبال وتوافد كبير من المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في افتتاح (سوق اليوم الواحد) بمختلف قرى ومراكز المحافظة؛ وتوفير كافّة السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال رئيس مركز الفرافرة أنه يقام بكل قرية سوق يوم واحد فى الأسبوع، ضمن خطة المركز للتوسع فى مبادرة سوق اليوم الواحد المخفض وكان متوسط أسعار الفواكه والخضروات بنسبة تخفيض تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية ومنها سعر كيلو الطماطم 4 جنيه والجزر 5 جنيه وبطاطس والخيار والسبانخ والبرتقال واليوسفى 10جنيه والجوافة والموز 15 جنيه والتفاح الأحمر 60 جنيه واطباق البيض 155 جنيه واللحوم البلدى 290 جنيه.