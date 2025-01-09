رئيس جهاز تعمير الأقصر يتفقد تطوير منطقة معبد إسنا وكورنيش النيل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس عاطف عسكر – وكيل الوزارة - رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر والأقصر، جولة للمرور على مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمعبد إسنا ومشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة إسنا، وذلك بمرافقة المهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات الجهاز بمحافظة الأقصر، و مهندسي الجهاز والمكتب الاستشاري والشركات المنفذة.

وجاءت تلك الجولات لمتابعة العمل في كورنيش إسنا، فى ضوء توجيهات اللواء مهندس محمود فهمي نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بالمتابعة المستمرة للمشروعات التى يتم تنفيذها تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، ومن خلال جهاز تعمير البحر الأحمر والأقصر بمحافظة الأقصر، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتم إنهاء إجراءات استخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ الأعمال بالتنسيق مع كل من الدكتور محمد رزق رئيس مدينة إسنا، والدكتور مهندس مصطفى الأنصاري مدير عام حماية النيل.

وأعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، عن تلقى تكليفات من رئيس مجلس الوزراء، بتطوير ورفع كفاءة الشارع المؤدي إلى معبد إسنا وذلك بدءا من كورنيش النيل حتى المعبد، وذلك في إطار نتائج الزيارة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة الأقصر، في 12 أكتوبر الماضي، مضيفاً أنه سيتم رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمعبد بما يتناسب مع الطابع المعماري الذي تتسم به مدينة إسنا، وتشمل أعمال التطوير المباني وشارع البازارات والمرسي السياحي.

وكان قد أعلن المهندس حسني منصور رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، المكلف بتطوير كورنيش إسنا وأرمنت، عن انتهاء كافة أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة أرمنت بطول 1650 متر كمرحلة أولى بتكلفة 60 مليون جنيهاً، وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة لسير أعمال المشروعات القومية والخدمية على مستوى محافظة الأقصر وفقاً لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.



رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر والأقصر يتفقد تطوير كورنيش إسنا



تطوير محيط معبد إسنا