ختام امتحانات نصف العام الدراسى للمرحلة الثانوية الأزهرية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

اختتمت منطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، امتحانات النقل للمرحلة الثانوية للفصل الدراسي الأول ، وسط متابعة جادة من رئيس الإدارة المركزية.

وتفقد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، عدد من اللجان الامتحانية، ليتابع انتظام اللجان على الوجه الأكمل، موجها بأهمية تحري الدقة والشفافية خلال أعمال تقدير الدرجات، واعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول، مشددًا على ضرورة إنهاء النتائج في المواعيد المقررة.

وأضاف رئيس المنطقة، أن غرفة العمليات الرئسية لم تسجل أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملاءمتها لوقت الإجابة المخصص لها، أو خروجها عن المناهج المقررة.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي للقسم العلمى امتحانات اليوم الأخير في مادتى الحديث وعلومه، والأحياء، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي للقسم العلمي امتحانهم في مادتي البلاغة، وتطبيقات الرياضيات، كما أدى طلاب الصف الأول الثانوي للقسم الأدبي امتحاناتهم في مادتي الحديث وعلومه واللغة الأجنبية الثانية، والصف الثاني الأدبي في مادتي البلاغة والمنطق.