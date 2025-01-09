جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية يواصل أعمال رفع كفاءة مسطحات وميادين المحافظة

الإسماعيلية - صبرى غانم

واصل جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية أعمال صيانة ورفع كفاءة ميادين ومسطحات مدينة الإسماعيلية بالتنسيق مع حي ثان مدينة الإسماعيلية.

حيث تم قص وتهذيب أشجار الفيكس ونخيل البلتشارد بشارع شبين الكوم لمسافة ٣ كم، بطول الجزيرة الوسطى.

وأضافت المهندسة تغريد أبوالسعود رئيس جهاز التطوير والتجميل ومدير إدارة الحدائق والمتنزهات، أنه تم صيانة المسطحات الخضراء وإزالة الحشائش ورفع المخلفات وقص النجيل، والعناية بالأشجار المثمرة بالحديقة الدولية مثل أشجار الليمون والبرتقال اليوسفي والزيتون.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالشكل الجمالي والحضاري الذي يميز محافظة الإسماعيلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



جانب من عمليات التطوير والتجميل (1)



جانب من عمليات التطوير والتجميل (2)



جانب من عمليات التطوير والتجميل (4)