تضامن الأقصر تبحث استعدادات إقامة معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، اجتماعا بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، لبحث استعدادات إقامة معرض ديارنا السنوي للحرف اليدوية والتراثية بساحة سيدي أبو الحجاج بمدينة الأقصر، والذى يقام هذا العام فى الفترة من 30 يناير وحتى 5 فبراير2025، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي المصرية في توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي وسعيها الدائم إلى تطوير خدماتها في كافة أنحاء الجمهورية، وفي إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن المعرض يأتي في إطار سياسة وزارة التضامن الاجتماعي لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية التي تعبر عن التراث المصري بكافة منتجاته وتشجيع صغار المنتجين للتأهيل لسوق العمل والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة، حيث حضر الاجتماع التحضيرى للإعداد لمعرض ديارنا، كل من وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر حسن عثمان، وممدوح إبراهيم وأحمد مؤمن من الادارة العامة للتسويق والمعارض بوزارة التضامن الاجتماعى.

وكان قد كشف محمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، عن أهم الخدمات والانجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2024، والتي شملت في مجال النهوض بالمرأة عقد الدورة التدريبية بمشروع "ابنتي الغالية"، لـ200 فتاة بمدينة الغردقة في الفترة من 11/7/2024 وحتى يوم 27/7/2024 واستهدف الدورة التدريبية البناء النفسي والوجداني للبنات الكبريات لغرس القيم الحياتية واكتساب مهارات تمكنهم من تطورهم الشخصي والتعامل مع مشاكل مجتمعاتهم بنجاح ونشر مبادئ السلام والمحبة والتعاون في المجتمعات بالشراكة مع جمعيات أهلية مشهرة بالتضامن الاجتماعى.