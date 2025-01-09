تخفيض مديونيات صيادى بحيرة باريس 50% كأقساط سنوية بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتخفيض مديونية الصيادين المتخصصين فى الصيد من منطقة بحيرلت مفيض باريس جنوب المحافظة بنسبة 50% يتم دفعها على عدة أقساط على مدار العام و بتذليل كافة العقبات أمام مجموعات الصيد بالبحيرة، وتثبيت رسوم الصيادين المقرر دفعها شهريًا.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا لبحث إجراءات عمليات الصيد ببحيرة باريس، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين، ومجموعة من الصيادين.

ووجه المحافظ بعدد من القرارات جاء أهمها المراقبة الدورية على السيارات المحملة بالأسماك، وتشديد الرقابة على المنافذ؛ للتأكد من تحصيل مستحقات الدولة والتزام الصيادين بتوريد حصة المحافظة من الأسماك لطرحها بمنافذ الوحدات المحلية بأسعار مخفضة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.