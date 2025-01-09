اليوم السابع
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تخصيص يوم أسبوعى بكل مركز بالشرقية لحل مشاكل المواطنين.. اعرف المواعيد

الخميس، 09 يناير 2025 02:12 م
تخصيص يوم أسبوعى بكل مركز بالشرقية لحل مشاكل المواطنين.. اعرف المواعيد أيام اللقاء الأسبوعى
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الشرقية عن تخصيص يوم ثابت من كل أسبوع للقاء المواطنين للتعرف على طلباتهم والاستماع لمشاكلهم وتوفير الحلول المناسبة لها، وتم الإعلان على الصفحات الرسمية للمراكز والمدن عن الأيام المحددة للقاء المواطنين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم أسبوعي بكل مركز ومدينة وحي لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين للاستماع إليهم وتلبية احتياجتهم، وذلك بناء علي توجيهات رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتفعيل المسئولية المجتمعية لتنفيذي الشرقية.

أكد محافظ الشرقية أنه سيتابع بنفسه نتائج تلك اللقاءات والحلول المقدمة للمواطنين لتقييم الأداء ودفع عجلة العمل وتحسين مستوى الخدمات المؤداه إليهم.

اللقاء الاسبوعي
اللقاء الأسبوعى






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الشرقية

لقاء المواطنين بالشرقية

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