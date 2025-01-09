العثور على جثمان صياد غرق منذ 5 أيام فى الإسكندرية

الإسكندرية ـأحمد الزغبي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري مدعومة بفريق من الغواصين المتطوعين من انتشال جثمان صياد، وذلك بعد 5 أيام من غرقه أثناء عودته من عمله في البحر بالقرب من الميناء الشرقى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغًا فجر الأحد الماضي من إدارة شرطة النجدة يفيد تعرض صياد للغرق بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري إلى الشاطئ المشار إليه.

وكشفت المعاينة غرق المدعو "محمد .ه.ع"، 29 سنة، صياد، إثر سقوطه من المركب في منطقة بحري بالإسكندرية، ولم يتم العثور على جثمانه، وبعد مرور 5 أيام تم العثور على جثمانه.

وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أن المذكور كان يعمل على مركب في عرض البحر لمدة يومين وأثناء عودتهم للميناء وقبل دخولها على الرصيف سقط من على ظهر المركب.

وأشار إلى أن زملائه لفوا المركب في محاولة لإنقاذه إلا أنه غطس واختفى في البحر، منوهًا أنه عثر على الجثمان بعد 5 أيام من البحث بواسطة الإنقاذ النهري وفريق من الغواصين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على جهات التحقيق.