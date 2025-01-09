الطقس اليوم الخميس 9 يناير 2025 فى الفيوم.. ارتفاع قليل بدرجات الحرارة

الفيوم رباب الجالي

تشهد حالة الطقس بمحافظة الفيوم الخميس سطوعا للشمس مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، وتسجل درجات الحرارة اليوم 22 درجة نهارا، 10 درجات ليلا.

وكانت توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد