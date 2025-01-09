الصين: التعاون مع أمريكا في مكافحة المخدرات حقق تقدما إيجابيا العام الماضي

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قال عضو مجلس الدولة مدير اللجنة الوطنية الصينية لمكافحة المخدرات وانج شياو هونج، إن التعاون بين الصين والولايات المتحدة في مجال مكافحة المخدرات حقق تقدما إيجابيا على مدار العام الماضي.

جاء ذلك فى لقاء عبر" رابط الفديو كونفرس" مع مدير مكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات في البيت الأبيض راؤول جوبتا،حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الأربعاء.

وأضاف أنه يتعين على الجانبين الالتزام بالتصور الاستراتيجي الصحيح، ومعاملة بعضهما البعض على قدم المساواة، والانخراط في الحوار والتعاون، وتعزيز التعاون المطرد وطويل الأمد في مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، للاستجابة بشكل أفضل لتطلعات الشعبين وإظهار المسؤولية كدولتين كبيرتين ، كما أعرب وانج عن أمله في أن يظهر الجانب الأمريكي المزيد من الإخلاص للتعاون واحترام شواغل الصين ومعالجتها.

وأشار وانج إلى أنه بالتوجيه الاستراتيجي لرئيسي الدولتين، حقق التعاون بين الصين والولايات المتحدة في مجال مكافحة المخدرات تقدما إيجابيا على مدار العام الماضي واتفق الجانبان على مواصلة الحفاظ على التعاون والتبادلات في مجال مكافحة المخدرات.