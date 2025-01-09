الرئيس الفرنسي يهنئ جوزيف عون بانتخابه رئيسا للبنان

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هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، والذي تم انتخابه اليوم /الخميس/ رئيسا للبنان، لينهي بذلك شغورا في سدة الرئاسة استمر أكثر من عامين.



وفي تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، هنأ الرئيس الفرنسي جوزيف عون، معتبرا أن انتخابه "يمهد طريق الإصلاحات".



وأضاف ماكرون أن هذه الانتخابات الحاسمة تمهد طريق الإصلاحات والسيادة والازدهار في لبنان. وقال للشعب اللبناني "أيها اللبنانيون، فرنسا إلى جانبكم".



وعلى صعيد متصل، هنأ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، وقال في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، إن "انتخاب لبنان لرئيس، يمثل خطوة حاسمة من أجل إنعاش البلاد"، مؤكدا أن فرنسا والتي حشدت طاقاتها من أجل تحقيق ذلك، ستبقى إلى جانب لبنان من أجل استعادة الدولة السيادية وإعادة الإعمار، وقدم بارو تهانيه لجوزيف عون متمنيا له كل النجاح والتوفيق.



وكان رئيس المجلس النواب اللبناني نبيه بري ، خلال الجلسة الثانية لمجلس النواب اليوم ، قد أعلن فوز قائد الجيش جوزيف عون الرئيس الـ 14 للجمهورية اللبنانية بعد حصوله على تأييد 99 نائبا فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 9 ، السيادة والدستور 13، وشبلي الملاط 2 ، والأوراق الملغاة 5.



وكانت الجولة الأولى من الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية قد أسفرت عن حصول جوزيف عون على 71 صوتا مؤيدا له من إجمالي 128 صوتا بحضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي يزيد بن فرحان، سفراء اللجنة الخماسية وعدد من الدبلوماسيين.