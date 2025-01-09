الرئيسية أخبار عالمية الخارجية الألمانية: انتخاب عون رئيسا جديدا للبنان يمثل فرصة للإصلاح والتغيير الخميس، 09 يناير 2025 07:45 م جوزيف عون محمد شرقاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الخارجية الألمانية قالت إن انتخاب جوزيف عون رئيسا جديدا للبنان يمثل فرصة للإصلاح والتغيير. وأضافت الخارجية الألمانية: "إننا نقف إلى جانب الشعب اللبناني للمضي قدما في المرحلة المقبلة". مشاركة الخارجية الألمانية انتخاب عون لبنان الإصلاح التغيير رئيس لبنان جوزيف عون انتخابات لبنان