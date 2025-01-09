الخارجية الألمانية: انتخاب عون رئيسا جديدا للبنان يمثل فرصة للإصلاح والتغيير

محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الخارجية الألمانية قالت إن انتخاب جوزيف عون رئيسا جديدا للبنان يمثل فرصة للإصلاح والتغيير.

وأضافت الخارجية الألمانية: "إننا نقف إلى جانب الشعب اللبناني للمضي قدما في المرحلة المقبلة".