البرلمان العربى يهنئ جوزيف عون لانتخابه رئيسا للبنان

بيشوى رمزى

رفع محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي خطاب تهنئة إلى الرئيس جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية، وذلك خلال جلسة مجلس النواب اللبناني التي عقدت اليوم الخميس، مهنئا الشعب اللبناني أيضا بإتمام هذا الاستحقاق الدستوري الهام، ومعبرًا عن ثقته بأن هذا الإنجاز سيفتح صفحة جديدة للبنان نحو تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأكد رئيس البرلمان العربي في برقية التهنئة أن نيل الرئيس عون ثقة نواب الشعب اللبناني العالية، تعكس الثقة الكبيرة في حكمته وقدرته على قيادة الجمهورية اللبنانية نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا، واستعادة مكانة لبنان التاريخية ودورها المحوري في صيانة الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية المجيدة وشعبها الكريم.



وأعرب رئيس البرلمان العربي بهذه المناسبة عن دعم البرلمان العربي الكامل، ووقوفه التام مع الجمهورية اللبنانية، في كافة قضاياها الاستراتيجية، ودعم البرلمان العربي التام لكل ما يحقق أمن واستقرار الجمهورية اللبنانية على كافة المستويات، وبما يحقق تطلعات شعبها العزيز في التنمية والاستقرار والعيش الكريم.