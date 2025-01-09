استمرار أسواق اليوم الواحد بأحياء الإسكندرية.. وسوق جديد بالعامرية أول

الإسكندرية جاكلين منير

شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، على المتابعة الأسبوعية لمبادرة أسواق اليوم الواحد والتى تقام على مدار أيام الأسبوع بكل الأحياء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن المواطنين وإقامة منافذ وأسواق فى التجمعات السكنية لزيادة توافر السلع الأساسية وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة مع تقليل حلقات التداول الوسيطة بين التجار والمستهلكين لتخفيض الأسعار.

وشهد الأسبوع الحالى إقامة أسواق اليوم الواحد يومى السبت والأحد بنطاق حى شرق، وذلك بمنطقة سموحة خلف محطة سيدي جابر موقف السوبر جيت القديم، وبنطاق حي العجمي بمنطقة البيطاش بجوار مبني ديوان الحي.

واستجابة لطلبات المواطنين بالتوسع فى إقامة أسواق اليوم الواحد تم افتتاح سوق جديد بحى العامرية أول على مدار يومي السبت والأحد أسبوعيا أمام مساكن البوسطة بالعامرية.

كما أقيم السوق في موعده الأسبوعي بنطاق حي منتزه أول على مدار يومي الاثنين والثلاثاء بميدان محمد نجيب نطاق حي منتزه أول.

وفي الإطار ذاته شهدت أحياء الجمرك والمنتزه ثان استمرار إقامة السوق يومي الأربعاء والخميس، وذلك بالمنشية بجراج الشهر العقاري خلف مكتب مرور التحرير، وبميدان المندرة بحرى.

ويستمر الخميس من كل أسبوع وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية سوق المزارعين بنطاق حي وسط بجراج سينما أمير بمحطة الرمل.

بالإضافة إلى استمرار تواجد سيارات خدمات المركز التكنولوجي المتنقل وخدمات شركة مياة الشرب وتقديم خدمات الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لتقديم خدمات الكشف الطبي بالمجان على المواطنين في جميع الأسواق بنطاق أحياء المحافظة.