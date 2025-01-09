اجتماع موسع لموجهى عموم وأوائل المواد الدراسية لمتابعة خطط عجز المعلمين بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

عقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بحضور فاضل النحاس، مدير عام التعليم العام بالمديرية، اجتماعًا موسعًا بموجهي عموم وأوائل المواد الدراسية والحاسب الآلي ورؤساء أقسام التنسيق الابتدائي والإعدادي على مستوى المحافظة، بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، في إطار تنفيذ خطة الدولة ووزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم بمختلف جوانبها والنهوض بالعملية التعليمية بمختلف المراحل التعليمية لتوفير بيئة تعليمية وتربوية متميزة للطلاب.

وتابع خطط التوجيهات المختلفة على مستوى الإدارات التعليمية الخاصة بتنفيذ التوجيهات والتعليمات الوزارية لسد العجز في أعداد المعلمين بمختلف المراحل التعليمية ومدارس المحافظة، استعدادًا لامتحانات نصف العام الدراسي المقرر بدايتها السبت القادم 11 يناير 2025.

وَجَّه خلال الاجتماع بضرورة المتابعة المستمرة وإعداد التقارير الخاصة بأعداد المعلمين في مختلف المراحل التعليمية والمواد الدراسية داخل المدارس للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجاري، والتأكد من استكمال كافة الأعداد المطلوبة من المعلمين لسد احتياجات اللجان الامتحانية بمختلف المراحل التعليمية خلال امتحانات نصف العام، لتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.