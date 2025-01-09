إقبال على مكاتب الشهر العقارى بالوادى الجديد لتحرير توكيلات حزب الجبهة الوطنية

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

شهدت مكاتب التوثيق والشهر العقارى المميكنة بمحافظة الوادي الجديد، توافد عدد كبير من المواطنين عليها، لتحرير التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة، لإنشاء الحزب الجديد، وفقًا للدستور المصرى الذى يشترط جمع 5 آلاف توكيل لتأسيس أى كيان سياسى.

وشهد مكتب الشهر العقارى بمدينة الخارجة، إقبال المواطنين بأعداد كبيرة للتسجيل والمشاركة فى استكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الحزب، كما تزايد الإقبال على مكتب الشهر العقارى بمدينة موط بالداخلة لتحرير التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية وسط أجواء من الحماس الكبير من أجل الانضمام للحزب الجديد، والذى يهدف إلى تمثيل طموحاتهم، وتعزيز المشاركة السياسية.

ومن جانبه شارك النائب أحمد العقاطى عضو مجلس النواب عن دائرة الخارجة فى أعمال تنظيم وتيسير إجراءات تحرير التوكيلات الخاصة بتأسيس الحزب وتذليل العقبات نحو تسجيل أكبر عدد ممكن من التوكيلات للحزب مؤكدًا على أن الجبهة الوطنية هو إضافة كبيرة لساحة العمل السياسي والخدمى من أجل تحقيق آمال وطموحات المواطنين.



