ألمانيا وفرنسا تنتقدان تصريحات ترامب بشأن جرينلاند

أ ش أ

أدانت ألمانيا وفرنسا تصريحات الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب بشأن احتمال "استيلاء عسكري" على جزيرة جرينلاند ذاتية الحكم والتي تتبع مملكة الدنمارك.

وأكدت ألمانيا على أن تغيير الحدود بالقوة ينتهك القانون الدولي، فيما شددت فرنسا على عدم قبول الاتحاد الأوروبي التهديدات الموجهة إلى "حدوده السيادية"، وذلك بحسب ما أورد موقع /دويتشه فيلله/ الإخباري الألماني الأربعاء.

من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترابت، إن "المبدأ الراسخ دائما هو أن الحدود لا يجب أن تُغير بالقوة"، مشيرا إلى الاتفاقيات الدولية مثل ميثاق الأمم المتحدة.

ورفض هيبشترابت التعليق على مدى جدية الحكومة الألمانية تجاه تصريحات ترامب، مكتفيا بالقول إن الحكومة "أحاطت علما بها".

فيما قال وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، إن على ترامب "ألا يهدد حدود الاتحاد الأوروبي السيادية".

وأضاف بارو في تصريحات إذاعية": "ليس هناك مجال لأن يسمح الاتحاد الأوروبي لأي دولة، مهما كانت، بالاعتداء على حدوده السيادية"، مضيفا أن أوروبا "قارة قوية".



كما أشار إلى أن العالم يشهد عودة "قانون الأقوى"، لكنه أكد على أهمية احترام السيادة الأوروبية.