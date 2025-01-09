كتب إيناس البنا

البرولاكتين هو هرمون تنتجه الغدة النخامية، التي تقع في قاعدة الدماغ، ويلعب دورًا مهمًا في إنتاج الحليب لدى النساء بعد الولادة.

من المعروف أن هرمون البرولاكتين يحفز إنتاج الحليب في الغدد الثديية بعد الولادة لدى النساء، ووفقا لموقع " womenhealth"، يلعب دورًا في الصحة الإنجابية للذكور والإناث.

أسباب ارتفاع هرمون البرولاكتين عند النساء



يمكن أن تتسبب المستويات العالية من البرولاكتين في عدم انتظام الدورة الشهرية، أو مشاكل الخصوبة، أو حتى انخفاض إنتاج الحليب، يمكن رؤية مستويات أعلى من هرمون البرولاكتين أو فرط برولاكتين الدم، لأسباب مختلفة مثل الحمل والإجهاد والرضاعة الطبيعية ومشاكل الغدة الدرقية وورم في الغدة النخامية وأمراض الكلى وتليف الكبد وبعض الأدوية ومتلازمة تكيس المبايض.

سيُطلب من النساء الخضوع لفحوصات الدم والتصوير بالرنين المغناطيسي واختبارات وظائف الغدة الدرقية للتحقق من ارتفاع مستويات البرولاكتين.

يشمل العلاج في شكل جراحة وأدوية، من الأفضل اتباع النصائح التي يقدمها الخبير لتكون قادرًا على التعامل مع مستويات البرولاكتين المرتفعة وإدارة الأعراض مثل عدم انتظام الدورة الشهرية وعدم القدرة على الحمل، استشر طبيب أمراض النساء في حالة وجود أي شكوك، اتخذ خيارات مستنيرة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الصحة العامة.



إذا اشتبه في ارتفاع مستويات هرمون البرولاكتين لدى النساء، فقد ينصح الخبير بإجراء اختبار متكرر لاستبعاد ارتفاع المستوى العابر المرتبط بالإجهاد واختبارات الدم الهرمونية الأخرى، بما في ذلك اختبارات وظائف الغدة الدرقية .

يعد تشخيص مستويات هرمون البرولاكتين المرتفعة (فرط برولاكتين الدم) ضرورة ملحة حيث يمكن أن تؤثر المستويات المرتفعة على الصحة العامة والجهاز التناسلي ونوعية الحياة وتسرق راحة البال.