وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء يستعرض إنجازات القطاع الوقائي لعام 2024

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلن الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، عن جهود إدارة الأمراض المعدية التابعة لإدارة الطب الوقائي خلال عام 2024، حيث بلغ عدد المواليد المسجلين في مكاتب الصحة المختلفة بالمحافظة 2550 طفلًا، فيما تم تسجيل 891 حالة وفاة.

وفي إطار حملة التطعيمات الروتينية للأطفال من عمر يوم وحتى سنة ونصف، تم تطعيم 29,806 طفل، وصرف 66,998 جرعة تطعيم، كما نفذت فرق التطعيم في مكاتب الصحة بالمدن 40 جلسة تطعيم خارجية في الوديان والمناطق النائية، حيث تم تطعيم 215 طفلًا بالتطعيمات اللازمة.

كما تم تدشين حملة محدودة للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بمدينة نويبع، شملت تطعيم 3,495 طفلًا، أما مكاتب التطعيم الدولية بالمحافظة، فقد قدمت خدماتها لـ990 مواطنًا، سواء للراغبين في السفر إلى الدول الموبوءة أو للحج والعمرة.

وفي سياق آخر، وبالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، قامت الفرق الوقائية بتطعيم 19,523 طالبًا في المدارس المختلفة ضد أمراض الالتهاب السحائي والدفتريا والتيتانوس، كما نجحت مراكز العقر في تطعيم 3,040 مواطنًا ضد مرض السعار، وتم صرف 9,620 جرعة تطعيم للمستفيدين.

وصرح الدكتور أشرف فوزي، مدير الطب الوقائي، بأن القطاع الوقائي بوزارة الصحة يعمل على تطوير مكاتب الصحة الرئيسية بالمحافظة، حيث تم توفير تجهيزات غير طبية مثل الكراسي والمكاتب والدولايب، بالإضافة إلى تطوير مكتب صحة شرم الشيخ وضمّه إلى مكاتب التطعيم الدولية للحج والعمرة، ليصبح عدد المكاتب الدولية بالمحافظة أربعة مكاتب، تشمل: مكتب صحة شرم الشيخ، مكتب صحة رأس سدر، مكتب صحة طور سيناء، ومكتب صحة نويبع، كما تم توفير أجهزة طباعة وحواسيب للمكاتب الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وأكد الدكتور هيثم الشنهاب، أن مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء تواصل تقديم خدماتها الوقائية للمقيمين والمترددين على المحافظة على مدار العام، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبمتابعة اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.