وكيل تعليم سوهاج يشهد حفل ختام وتكريم المعلمين بوحدة التواصل ودعم المعلم

سوهاج عمرو خلف

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على اهتمام وحرص الوزارة بالتنمية المهنية المستدامة للمعلمين على مستوى المحافظة بمختلف المراحل التعليمية بهدف اكتشاف وتعزيز المهارات اللازمة لتحقيق أعلى مستوى تعليمى متميز للطلاب وفق أحدث النظم العالمية فى التعليم.

جاء ذلك خلال حضوره حفل تكريم المعلمين المتميزين فى أنشطة وفعاليات وحدة التواصل ودعم المعلم بالمديرية بحضور أحمد فرغل مدير الوحدة والتى أقيمت بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية بمشاركة مجدى حمودة مدير إدارة الجودة والدكتور نور أبوسداح موجه عام التربية النفسية ومحمد صلاح موجه عام التربية المسرحية بالمديرية والتى تم خلالها تكريم 53 معلما ومعلمة لتميزهم فى مسابقة المعلم الموهوب وبحوث الفعل وملتقى تجربتى رائدة التى نفذتها وحده التواصل ودعم المعلم بالمديرية ضمن فعاليات اللقاءات التوعوية التى قام بها منسقى الوحدة على مستوى المحافظة بالمدارس والإدارات التعليمية المختلفة وفق الخطة المرسلة من الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بالوزارة، كما تم تكريم عدد من مديرى المدارس المشاركه فى تفعيل ملتقى المعلم نحو الحقوق والواجبات وحروب الجيل الخامس ومواجهة الشائعات.

وجه خلالها وكيل الوزارة الشكر والتقدير للمعلمين المكرمين ومنسقى وحدة التواصل ودعم المعلم على مستوى المحافظة وطالب بضرورة استمرار العمل المتميز لسرعة التواصل مع المعلمين لبحث وحل جميع المشاكل التى تواجههم لدعم وتطوير العملية التعلمية والاستفادة من النماذج المتميزة من المعلمين بما يساهم فى تحقيق أعلى مستوى تعليمى للطلاب.