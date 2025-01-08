ندوة «العوامل المحددة لحاضر المدينة العربية ومستقبلها» بمكتبة الإسكندرية الإثنين

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي ندوة "العوامل المحددة لحاضر المدينة العربية ومستقبلها» يقدمها الدكتور أسامة عبد الباري؛ أستاذ علم الاجتماع، وذلك يوم الاثنين الموافق 13 يناير 2025 الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة عبر الإنترنت.

تأتي الندوة استكمالًا لسلسلة ندوات «العلوم الاجتماعية في عالم متغير»، التي أطلقتها مكتبة الإسكندرية في أغسطس 2023، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة.

يتناول الباحث في الندوة العوامل المحددة للمدينة العربية وتأثيرها على حاضرها ومستقبلها والتحديات المختلفة التي تواجه المدن العربية وتؤثر على هويتها والتركيز على التهديدات للطابع التاريخي للمدينة العربية وكيفية الحفاظ عليها.

جدير بالذكر أن الدكتور أسامه عبد الباري، أستاذ علم الاجتماع بالعديد من الجامعات العربية في مصر والإمارات وليبيا وعميد كلية الآداب جامعة الزقازيق بمصر سابقًا، وهو عضو بالعديد من المجالس الأكاديمية المتخصصة بالعالم العربي وله العديد من الكتب في مجالات التنمية المستدامة والهوية الثقافية والعولمة والمعرفة والمرأة والشباب.