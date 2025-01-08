نائب محافظ الأقصر يلتقى أصحاب البازارات بالسوق السياحى لبحث مطالبهم.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قاد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، جولة تفقدية داخل السوق السياحي بوسط مدينة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، لبحث مطالب أصحاب البازارات في إطار فعاليات مبادرة «ظواهر سياحية»، وذلك وفقاً لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

والتقى الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، عددا من أصحاب البازارات بالسوق السياحي لسماع شكواهم والتي كانت أبرزها منع ظاهرة المتسولين ومنع سير الدراجات النارية في السوق السياحي، وتكثيف إضاءة الكهرباء، وتركيب لافتات بالهوية البصرية للأقصر تحمل اسم السوق السياحي بلغات مختلفة، ورفع كفاءة وزيادة الحمامات العامة في السوق.

وحرص عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات على التقاط الصور التذكارية مع نائب محافظ الأقصر، وشباب مبادرة ظواهر والفتيات الصغار بالزي الفرعوني التي كانت تقوم بتوزيع الشوكولاتة على الأجانب من حول العالم، تزامناً مع حلول أعياد الميلاد المجيد والسنة الجديدة 2025.

وأكد الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، أن كافة المطالب سيتم دراستها ووضع خطة حل جذرية لها، فيما وجه أصحاب البازارات بالسوق السياحي بتقليل أسعار القطع المستنسخة من الألباستر والمشغولات الصدفية والفضية التي يتم بيعها للزبائن الأجانب من مختلف الجنسيات، ورافق نائب محافظ الأقصر أثناء جولته كل من الخبير السياحي ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، ومراد رشاد شنودة مندوب غرفة السلع السياحية، والدكتورة رضا عطا الله بكلية الآثار جامعة الأقصر.

يشار إلى أن مبادرة ظواهر لها محورين وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية ولارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعى يساهم فى بناء المجتمع وتطويره، بمشاركة العديد من الجهات لدعم المبادرة مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.



السوق السياحى



نائب محافظ الأقصر يلتقي أصحاب البازارات بالسوق السياحي لبحث مطالبهم