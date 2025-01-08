مندوب مصر بالأمم المتحدة: ندعم الجهود العربية للعملية السياسة فى سوريا

إبراهيم حسان

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن مصر تدعم الجهود العربية للعملية السياسة في سوريا.

أضاف عبد الخالق، في كلمة حول التطورات في سوريا، أن الدول العربية بذلت جهودا لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء السوريين، وتشدد المجموعة العربية على سيادة وسلامة ووحدة واستقرار سوريا، كما تدين أنشطة المجموعات الإرهابية في سوريا.

وتابع مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة: "ندين احتلال إسرائيل للأراضي السورية الذي يخالف القانون الدولي، ونطالب بإنهاء الوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي السورية وتطالب بتكثيف الجهود لمعالجة الوضع الإنساني بسوريا".

وأكمل: "ندعم جهود بناء سوريا بملكية وطنية سورية خالصة تشمل الجميع، ونطالب بتهيئة الظروف الإنسانية لعودة اللاجئين السوريين وفق خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا، كما تشدد المجموعة العربية على دعم سوريا وعدم تركها بمفردها وسنواصل الوقوف بجانبها حتى تحقق تطلعاتها".