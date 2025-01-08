اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يناير 2025 12:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقتل 19 مسلحا باشتباكات مع قوات الأمن بإقليم "خيبر بختونخوا" شمال غرب باكستان

الأربعاء، 08 يناير 2025 08:40 ص
مقتل 19 مسلحا باشتباكات مع قوات الأمن بإقليم "خيبر بختونخوا" شمال غرب باكستان شرطة باكستان - أرشيفية
أ ش أ

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لقي 19 مسلحا مصرعهم في ثلاثة اشتباكات منفصلة مع قوات الأمن الباكستانية في إقليم "خيبر بختونخوا" شمال غرب البلاد.

وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - حسبما ذكر راديو باكستان اليوم الأربعاء - بأن القوات شنت عمليتين أمنيتين في منطقتي "ماتاني" و"بايزاي" استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بتواجد مسلحين هناك، فيما جرى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين أسفر عن تصفية 16 مسلحا.

وفي واقعة منفصلة في منطقة "الكرك"، اشتبكت القوات الباكستانية مع مجموعة من المسلحين مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وجاري تمشيط المنطقة في الوقت الحالي للبحث عن أي مسلحين.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021 .. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".







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