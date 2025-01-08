مصر الجميلة.. استكمال ثانى مراحل ممشى قناة السويس السياحى ببورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

انتهت المرحلة الثانية من تطوير الممشى السياحى، تلك المكان الهام الذى يقع فى حى الشرق بمحافظة بورسعيد، وله أهمية كبيرة لموقعه الجغرافى الفريد وأهميته السياحية والاستراتيجية، وتتلألأ فى الصباح آيات من القرآن الكريم، وليلًا بعض الموسيقى والأغانى الرومانسية، من خلال مكبرات صوت مثبتة أعلى أعمدة الإنارة ذات الطراز المعمارى المميز.

وأصبحت "ساحة مصر" مكان سياحى رئيسى يستقبل الآلاف من الأهالى والزوار من المحافظات بل والدول المختلفة كونها تطل على الميناء السياحى، كما يتم فيها التقاط صور تذكارية فوتوغرافية فى المناسبات، حيث يقبل الكثيرين من الشباب والفتيات على الذهاب قبل مراسم زفافهم بالفستان الأبيض والبدلة السوداء لإجراء جلسة تصوير "سيشن" تظل معهم طوال العمر كتذكار فى هذا المكان.

ووسط ساحة مصر، يتواجد تمثال "مصر أم الدنيا" ذات الطراز المعمارى المميز، وهو يشير إلى تاريخ وجهود المصريين خلال حفر قناة السويس، فضلًا عن حديقة التاريخ التى توجد بها منطقة مطاعم وكافيتريات، ليعود الوجه التاريخى لمحافظة بورسعيد بشكل مميز، يتناسب مع الموقع الجغرافى ويعمل على تسويق المنطقة سياحيًا، ويؤكد على الطابع الجمالى والتاريخي.

وينتشر الشباب والفتيات فى ساحة مصر لممارسة لعبة الاسكيت خاصة فى الإجازات الأسبوعية والشهرية، كما تعتبر مكان ترفيهى وسياحى بمحافظة بورسعيد.

وفى زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة بورسعيد فى أول ديسمبر 2024، تم التفقد لاستكمال المرحلة الثانية من ممشى قناة السويس والذى يقع على الصفة الغربية لها ويضم مقاعد ديكورية ومساحات خضراء بألوان زاهية.



الغيوم من ساحة مصر



تمثال ساحة مصر



ديكورات بالممشى



ساحة مصر في بورسعيد



طرقات الساحة