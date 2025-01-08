مركز التميز العلمى بوزارة الإنتاج الحربى يستقبل وفد جهاز مستقبل مصر

كتب زكى القاضى

استقبل مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي وفد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ للاطلاع على الإمكانيات البحثية والتكنولوجية للمركز، وذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ بتفعيل دور مركز التميز العلمي و التكنولوجى فى البحوث والتطوير، خاصة فى مجالات الرى الذكي ومعالجة المياه.

و صرح الدكتور مهندس عماد عسكر رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي و التكنولوجي أن المركز لديه أحدث الإمكانيات التكنولوجية والمهارات الفنية التي تعمل على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، حيث يعمل المركز على توفير الخدمات البحثية التي تساهم في ربط البحث العلمي بالصناعة و التوصل إلى مخرجات تتوافق مع احتياجات الصناعات العسكرية و المدنية من خلال البحوث (الكيميائية و تكنولوجيا المواد المتقدمة ، بحوث الأسلحة و المعدات الميكانيكية ، بحوث الذخائر و المفرقعات، بحوث الاتصالات والإلكترونيات، وغيرها من البحوث المختلفة)، مؤكداً أن البحث العلمي أداة رئيسية للتطور و حل المشكلات التي تواجه العملية التصنيعية بمؤسسات الإنتاج المختلفة، لافتاً إلى أن البحوث كانت هي أساس التطوير و النقلة النوعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات.

وأضاف عسكر أنه تم دمج منظومتي (الري الذكي ومعالجة المياه) لتوفير استهلاك المياه مما يسهم في دعم الأمن الغذائي في مصر.



وتجدر الإشارة إلى أن المنظومة الذكية للمياه التي نفذها المركز تمت بفريق عمل من مهندسي واستشارى المركز، وبنسبة تصنيع محلى تفوق 70% بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي.

ومن جانبه، ثمن وفد جهاز مستقبل مصر الجهود المبذولة من قبل شركات الإنتاج الحربي و الوحدات التابعة للمساهمة في رفع كفاءة القطاعات الصناعية، تماشياً مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أبدى الوفد استعداده للتعاون مع مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي في تصميم وتصنيع قطع غيار الآلات الزراعية كبديل عن الاستيراد، مما يسهم في توفير العملة الصعبة و تعميق التصنيع المحلي، حيث يعمل الجهاز على استصلاح الأراضي الجديدة بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية شمال وجنوب مصر.