محافظ سوهاج يبحث خطة المحافظة للتوسع فى إقامة معارض السلع الغذائية

سوهاج عمرو خلف

عقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لبحث استعدادات المحافظة لافتتاح عدد من معارض السلع الغذائية والشوادر المتنوعة بمختلف مراكز المحافظة، بما يلبى جميع احتياجات الأسرة، وذلك فى إطار رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى إقامة المعارض والشوادر لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.



حضر الاجتماع الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والعميد شادى عبداللطيف مدير شرطة المرافق، والدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين، واسماعيل بطيخ ممثلا عن الغرفة التجارية.



واستعرض المحافظ خلال الاجتماع موقف المعارض القائمة، وخطة المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية للتوسع فى إقامة المزيد من المعارض والشوادر المتنوعة، بالإضافة إلى افتتاح عدد من أسواق اليوم الواحد خلال الأيام القليلة القادمة بمختلف مراكز المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم والأسماك، وجميع إحتياجات الأسرة بأسعار مخفضة، مما يسهم فى الحد من احتكار السلع، وتقليل الفجوة بين منتج السلعة وعارضيها بما يحقق مصلحة المستهلك.



وشدد "سراج" على ضرورة المرور المفاجئ على جميع المعارض وإحكام الرقابة عليها، والتأكد من التزام العارضين بالتخفيضات المقررة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال مخالفة ذلك، موجها مسئولى التموين والطب البيطرى والوحدات المحلية بالتنسيق مع الغرفة التجارية برئاسة النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لضبط تشغيل المعارض، وإحكام الرقابة عليها، وتحقيق الهدف من إقامتها.



تناول الاجتماع أيضا مناقشة استعدادات المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية لإقامة معرض "صنع فى سوهاج"، واستعرض المحافظ التجهيزات الجارية، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم، وتذليل أية معوقات للانتهاء من جميع التجهيزات وافتتاح المعرض المقرر له يوم 20 من شهر يناير الجارى، والذى يأتى ضمن خطة المحافظة للتوسع فى إقامة المعارض التى تلبى جميع احتياجات الأسرة بأسعار تنافسية.