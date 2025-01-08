اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يناير 2025 05:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية يكلف بلقاء أسبوعى مع المواطنين لحل مشكلاتهم بجميع المراكز

الأربعاء، 08 يناير 2025 04:18 م
محافظ الشرقية يكلف بلقاء أسبوعى مع المواطنين لحل مشكلاتهم بجميع المراكز محافظ الشرقية لقاء أسبوعى مع المواطنين لحل مشكلاتهم
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تكليفات فورية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم أسبوعى للقاء المواطنين يتم الإعلان عنه في كل مركز ومدينة لعرض مشكلاتهم وحلها وذلك بالتعاون والتنسيق مع المديريات الخدمية المختلفة.

هذا وقد أمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين وتحقيق المصلحة العامة والتخفيف من على كاهلهم لتحقيق الاستفادة القصوى للجميع.

ذلك تنفيذا لتعليمات رئاسة الجمهورية بالالتحام بالمواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والاستجابة الفورية وإيجاد الحلول المناسبة لها.







مشاركة

الشرقية

مشاكل المواطنين بالشرقية

لقاء المواطنين بالشرقية

اخبار الشرقية






الرجوع الى أعلى الصفحة