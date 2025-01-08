محافظ الشرقية يكلف بلقاء أسبوعى مع المواطنين لحل مشكلاتهم بجميع المراكز

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تكليفات فورية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم أسبوعى للقاء المواطنين يتم الإعلان عنه في كل مركز ومدينة لعرض مشكلاتهم وحلها وذلك بالتعاون والتنسيق مع المديريات الخدمية المختلفة.

هذا وقد أمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين وتحقيق المصلحة العامة والتخفيف من على كاهلهم لتحقيق الاستفادة القصوى للجميع.

ذلك تنفيذا لتعليمات رئاسة الجمهورية بالالتحام بالمواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والاستجابة الفورية وإيجاد الحلول المناسبة لها.