محافظ أسيوط يتفقد التدريب المهنى بالبدارى تمهيدًا لإنشاء مجمع مدارس للتعليم الفنى

أسيوط-هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مركز التدريب المهنى بمدينة البدارى، التابع للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، تمهيداً لاستغلال مساحته التى تبلغ 4 أفدنة فضاء غير مستغلة، في إنشاء مجمع مدارس للتعليم الفني، لخدمة أبناء المحافظة ،ورافقه خلال الجولة محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد النمر مدير التعليم الفني بالمحافظة، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البدارى، ومصطفى فهمى مدير إدارة المتابعة الميدانية.

وحرص المحافظ ،خلال الجولة على تفقد موقع مركز التدريب المهني غير المستغل، ووجه بإتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع مدارس للتعليم الفني لخدمة أبناء مركز البدارى وتخفيف الكثافات الطلابية على مدارس التعليم الفني بالمركز وقراه ومواكبة توجه الدولة إلى الإهتمام بالتعليم الفني وتأهيل الطلاب وتدريبهم على المهن المختلفة ومساعدتهم على فتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتمكينهم اقتصادياً.

واستكمل المحافظ ،جولته بتفقد أقسام مركز التدريب المهنى من قسم الدهانات وقسم السباكة وقسم الكهرباء وورشة الكريتال وقسم النجارة المسلحة ونجارة الأثاث موجهاً بتشكيل لجنة لجرد محتويات تلك الأقسام.

وأكد محافظ أسيوط، على دعمه الكامل لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع مدارس التعليم الفني بالبدارى والذى يأتي ضمن 3 مجمعات سيتم إنشائها بمراكز " البدارى والقوصية وأبوتيج " بمقر مراكز التدريب المهني التي تم نقل ملكيتها من وزارة الإسكان إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تمهيداً لإتخاذ إجراءات إنشاء تلك المجمعات وفقاً للإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لذلك.

