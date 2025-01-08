محافظة الوادى الجديد: قطع الكهرباء عن 3 قرى بالفرافرة غدا للصيانة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن قطع التيار الكهربائي عن ثلاثة قرى بمركز الفرافرة، غدًا الخميس، وذلك لإجراء صيانة طارئة، حيث يتم قطع التيار الكهربائي عن قرية الكفاح، وأبو هريرة، والخير والنماء، وذلك لمدة 7 ساعات، بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

وأكدت محافظة الوادي الجديد، فى بيان لها أن قطع الكهرباء عن تلك القرى سيتم بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، لرفع استمرار كفاءة المحولات ولوحات التوزيع الرئيسية لمواجهة الأحمال الزائدة والتوسعات العمرانية الجديدة.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أعلن أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تعمل على أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحي الرئيسي بالطريق الدائري بالمدينة، بطول 1000 متر، ابتداءً من ميدان الشهداء وحتى مدرسة الفرافرة الابتدائية الجديدة، نظرًا لتهالك وانسداد الخط.

وأوضح محافظ الوادي الجديد في بيان له، أن ارتداد المياه مع بدء الأعمال نتج عن انسداد الخط الرئيسي من الخطوط الفرعية، ودفعت الشركة بسيارة كسح رفعت وشفطت تجمعات المياه والسيطرة على الموقف.