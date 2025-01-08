كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدآن تحليل الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

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بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحليل مسجل بيانات الرحلة للطائرة المنكوبة التابعة لشركة "جيجو إير"، كما يسرع فريق التحقيق المشترك بينهما في فحص المكونات الرئيسية للحطام، بما في ذلك المحركات والأجنحة الرئيسية في موقع التحطم .

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " عن وزير الداخلية الكوري الجنوبي المؤقت "كو كي-دونغ" قوله خلال اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة اليوم الأربعاء، إنه سيتم إجراء التحقيق من قبل خبراء محليين ودوليين، وسيتم الكشف عن عمليته ونتائجه بأكبر قدر ممكن من الشفافية ، متعهدا بإجراء تحقيق موضوعي وعادل في سبب تحطم الطائرة، بما يتوافق مع المعايير الدولية والقوانين ذات الصلة.

وأضاف "كو" أيضا إنه سيتم إنشاء منظمة دعم مخصصة خلال هذا الشهر للتواصل الأمثل مع عائلات ضحايا تحطم الطائرة.

وكان البلدان قد شكّلا بالفعل فريق التحقيق المشترك المكون من 23 عضوا والذي يضم خبراء أمريكيين من إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل للنظر في سبب تحطم الطائرة الذي أودى بحياة 179 شخصا في مطار "موان" الدولي، جنوب غرب كوريا الجنوبية، في 29 ديسمبر.