غدًا.. مظاهرات في قبرص احتجاجًا على زيارة الرئيس الإسرائيلي

كتبت: هناء أبو العز

ينظم مجلس السلام القبرصي، بمناسبة زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، إلى قبرص حشدين احتجاجيين متوازيين غدًا الخميس 9 يناير، حيث سيتم تنظيم الأول عند ميدان مطار لارنكا والثانية بمدخل القصر الرئاسي في نيقوسيا.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الإسرائيلي هرتزوغ إلى قبرص غدا الخميس.

ودعا مجلس السلام القبرصى فى بيان له، إلى مشاركة الجميع في الحركات الاحتجاجية وتوجيه رسالة قوية مفادها أن القبارصة لا يقبلون الحرب وسياسة إبادة الشعب الفلسطيني.

ويشير المجلس إلى أنه في الوقت الذي يقوم فيه الجيش الإسرائيلي بقتل عشرات الآلاف من المدنيين والنساء والأطفال والمسنين في فلسطين ولبنان، لا يمكن الترحيب برئيس إسرائيل في قبرص.

وأكد المجلس، إن زيارة الرئيس الإسرائيلي تمثل تحديا كبيرا للشعب القبرصي الذي يخوض معركته الخاصة ضد الاحتلال، ولكن أيضا للشعوب التي تناضل من أجل السلام والعدالة، موضحًا "إننا نبعث برسالة مدوية مفادها أن الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني والأعمال العدائية التي ارتكبتها دولة إسرائيل القاتلة يجب أن تنتهي".