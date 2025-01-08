شحنات النفط الخام الروسية المنقولة بحرا عند أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2023

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هبطت صادرات روسيا من النفط الخام المنقولة بحرا إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2023، مع انخفاض الشحنات المتجهة إلى آسيا وتوقف الصادرات إلى أوروبا.

وأظهرت بيانات تتبع السفن وتقارير وكلاء الموانئ وفق وكالة بلومبرج أن 27 ناقلة قامت بتحميل 20.17 مليون برميل من الخام الروسي في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير، وانخفض الحجم من 21.51 مليون برميل.

وأرجع المحللون هذا الانخفاض أيضا إلى قرار مجموعة أوبك + لمنتجي النفط، التي تقودها روسيا إلى جانب المملكة العربية السعودية، بتأجيل شحنات تصدير النفط للمرة الثالثة وتحديد هدف إنتاج عند 8.978 مليون برميل يوميًا حتى نهاية مارس، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات تشغيل المصافي الروسية مما يقلل من حجم الخام المتاح للتصدير كأسباب محتملة لانخفاض تدفقات الخام الروسي.

وأكد المحللون أنه يجب على موسكو الانتظار حتى أبريل على الأقل للعودة للإنتاج مرة أخرى مع احتمال تأجيل ذلك مرة أخرى وسط توقعات بزيادة المعروض.

واستبعد المحللون أن يكون هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية على الميناء في عطلة نهاية الأسبوع كان سبب هذا الانخفاض.

ووفقًا لمعلومات الشحن التي اطلعت عليها بلومبرج فأن زيادة حجم تحويل بعض الخام إلى ميناء كوزمينو الروسي على المحيط الهادئ والذي شهد شحنات قياسية بلغت 993 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي قد يكون سببا اخر لانخفاض في معدلات التصدير الفترة الماضية.

كان من المقرر أن يستقبل الميناء الخام الذي تم تسليمه عبر محطة سكة حديد جروزوفايا بحلول نهاية العام الماضي مما يعزز ذلك التدفقات بمقدار 7 ملايين طن سنويًا، أو حوالي 140 ألف برميل يوميًا.

وتُظهر الأرقام الرسمية أن إنتاج روسيا من الخام في ديسمبر كان أقل قليلاً من هدف أوبك +، حيث ضخت 8.971 مليون برميل يوميًا من الخام الشهر الماضي، دون تغيير تقريبًا عن شهر نوفمبر.

وانخفضت الشحنات المتجهة لآسيا إلى 2.71 مليون برميل يوميًا في الأسابيع الأربعة حتى 5 يناير، وهذا أقل بنحو 19٪ من المستوى المتوسط في أبريل، حيث تم تصدير حوالي 1.32 مليون برميل يوميًا من الخام إلى الصين وبلغ متوسط التدفقات إلى الهند 1.06 مليون برميل يوميًا، بانخفاض من 1.14 مليون برميل خلال الفترة حتى 29 ديسمبر.

ويشير تقرير بلومبرج إلى توقف صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً إلى الدول الأوروبية، مع توقف التدفقات إلى بلغاريا في نهاية العام الماضي.

كما خسرت موسكو حوالي 500 ألف برميل يوميًا من صادرات خطوط الأنابيب إلى بولندا وألمانيا في بداية عام 2023، عندما أوقفت تلك الدول عمليات الشراء.