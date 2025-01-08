سول: كبار المسؤولين بجهاز الأمن الرئاسى يتجاهلون استدعاءات الشرطة

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تجاهل عدد من كبار المسؤولين في جهاز الأمن الرئاسي بكوريا الجنوبية استدعاءات الشرطة على خلفية فرض الرئيس المعزول "يون سيوك-يول" للأحكام العرفية .



وقالت الشرطة الكورية الجنوبية في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الأربعاء إن نائب رئيس جهاز الأمن الرئاسي "كيم سونغ-هون " لم يمتثل للاستدعاء الثاني من قبل الشرطة اليوم الأربعاء ، مضيفة أنها طلبت منه المثول للاستجواب في ثالث استدعاء له بشأن مزاعم بأنه منع محاولة المحققين تنفيذ مذكرة التوقيف بحق الرئيس "يون سيوك-يول"، حيث أمرته بالمثول للاستجواب في الساعة العاشرة صباح يوم 11 يناير.



كما تجاهل رئيس جهاز الأمن الرئاسي "بارك جونغ-جون" استدعاءين سابقين للاستجواب في يومي 4 و7 يناير، وتجاهل رئيس قسم لحراسة الشخصية في جهاز الأمن الرئاسي" لي كوانغ-وو" استدعاء سابقا.

وطلبت الشرطة من "بارك" المثول للاستجواب في الساعة العاشرة صباح يوم 10 يناير في الاستدعاء الثالث، ومن المرجح أن يكون الاستدعاء الثالث هو الأخير قبل أن تسعى الشرطة للحصول على مذكرة توقيف بارك.



وبدأت الشرطة التحقيق مع كبار المسؤولين المذكورين في جهاز الأمن الرئاسي بتهمة عرقلة المهام الرسمية بعد أن منع مسؤولو الأمن الرئاسي مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين من تنفيذ مذكرة التوقيف بحق يون في يوم 3 يناير.