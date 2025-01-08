اليوم السابع
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رئيس جامعة المنوفية يقدم التهنئة لنيافة الأنبا بنيامين بعيد الميلاد

الأربعاء، 08 يناير 2025 06:03 م
رئيس جامعة المنوفية يقدم التهنئة لنيافة الأنبا بنيامين بعيد الميلاد رئيس جامعة المنوفية يقدم التهنئة لنيافة الأنبا بنيامين
المنوفية - محمد فتحى

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زار الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، مطرانية المنوفية بشبين الكوم، لتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصرعبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكان في استقبال رئيس الجامعة والوفد المرافق له نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية، والقمص بولا يعقوب وكيل المطرانية.

وقدم الدكتور أحمد القاصد خالص تهانيه القلبية لمطران المنوفية ورجال الكنيسة والأخوة الأقباط من مواطنى المحافظة بمناسبة عيدالميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي،وأن يظل المصريين جميعا نسيجا واحدا تربطهم أواصر المودة والتآخي، مؤكدا أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين، وتأتي ترسيخاً للاخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع، متمنيا أن ينعم الوطن دائما وابدا بالأمن والأمان والاستقرار.

ومن جانبه أعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بهذه الزيارة التى تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة ، مقدماً الشكر والتقدير لرئيس جامعة المنوفية علي حرصه على زيارة المطرانية وتقديم التهنئة بهذه المناسبة مؤكدا أن جامعة المنوفية تشهد نهضة عمرانية وعلمية غير مسبوقة ، مثمنا الجهود المبذولة للارتقاء بالجامعة والخدمات التي تقدمها للمجتمع ، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بالخير والأمن والأمان والاستقرار.

 







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