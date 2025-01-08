حصاد 2024.. 21 مشروعا بالشرقية تقضى على أزمة مياه الشرب بـ2.2 مليار جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

نجحت محافظة الشرقية، خلال 10 سنوات الماضية، فى القضاء العطش، وتوفير كوب مياة نظيف للمواطنين فى القرى والنجوع، التى عانت من الحرمان لعقود، خاصة فى شمال المحافظة، وذلك بعد تنفيذ 21 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و200 مليون جنيه، وأيضا مشروع، بالإضافة إلى 102 مشروع بمركز الحسينية، ضمن مبادرة حياة كريمة، شملت شبكة كاملة من محطات ومد خطوط ذات أقطار كبيرة بمواسير حديثة.



وعانى المواطنون من مراكز شمال المحافظة بالأخص كان الحجر والحسينية وأولاد صقر من عدم توافر مياه الشرب، واعتمدوا على توفير احتياجاتهم من مصادر غير آمنة، مما دفع الدولة والأجهزة التنفيذية على وضع ملف مياه الشرب على أجندة أولوياتها، ومن أبرز المحطات التى نفذت وساهمت توفير الخدمة، مياه أبو كبير والمُقامة على مساحة 4.5 فدان وتعمل بطاقة تصميمية 800 لتر / ث على مرحلتين وبتكلفة 550 مليون جنيه، تساهم فى توفير كوب مياه نظيف لعدد 500 ألف نسمة من أهالى المدينة والوحدات المحلية بالرحمانية وطوخ وبنى عياض ومنشية رضوان.



وكذلك محطة مياه البكارشة التى نفذت ضمن مبادرة حياة كريمة، بطاقة تصميمية 51 ألف م3/ يوم على مرحلتين المرحلة الأولى بطاقة 600 ل / ث، والمرحلة الثانية 1200 ل / ث، وبتكلفة مليار و100 ألف جنيه، للقضاء على ضعف وصول مياه الشرب لأهالى منطقة الشمال و توفير كوب مياه نظيف للأهالى بمراكز الحسينية وأولاد صقر.صان الحجر البحرية - صان الحجر القلبية - البكارشة - الناصرية - القصبى شرق بمركز الحسينية وكذلك قرى "إبراهيم حسن – زور أبو الليل – بنى عبس – كفر الفرايحة – جزيرة الشافعى – أبو عوينات" بمركز كفر صقر.



وأيضا محطة مياه طارق بن زياد بطاقه توسعيه تبلغ 17 ألف م3 واستكمال توسعات المحطة وأعمال خط المياه العكرة والماخذ، ومحطة مياه الشرب شعفورة بطاقة 55 ألف متر مكعب فاليوم، ومحطة مياه الحسينية بطاقة 22 ألف متر مكعب.



وتدار جميع المحطات بالمحافظة، بأحدث نظم التشغيل العالمية، فقد سبق وحصلت 27 محطة مياه وصرف صحى على شهادة الإعتماد الدولية TSM منهم 15 محطة مياه شرب و12 محطة معالجة للصرف الصحى وكذلك المعمل المركزى لمياه الشرب بمدينة الزقازيق ومعمل المحطة المرشحة اليابانية بههيا ومعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة العباسة المرشحة بأبو حماد ومعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة مياه سنجها بكفر صقر والحاصلين على تجديد شهادة "الأيزو 17025" بمعرفة المجلس الوطنى للاعتماد "ايجاك".



يذكر أن شهادة TSM تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتى تتمثل فى صيانة الأجهزة دوريًا، ويعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات كفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

أحواض تنقية



العاملين بالمحطة اليابانية



حوض التنقية بالبكارشة



حوض محطة البكارشة



محطة البكارشة



محطة مياه الشرب بالشرقية