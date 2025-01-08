تنصيب القس رفعت فكرى راعيا لكنيسة روض الفرج الإنجيلية الجمعة

كتب: محمد الأحمدى

تستعد الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج لحفل تنصيب القس رفعت فكرى راعيا للكنيسة الجمعة المقبل، وذلك بحضور الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر.

ويشهد الحفل حضور الدكتور القس عزت شاكر رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس نبيل لبيب رئيس مجمع القاهرة الإنجيلى، وباقة من قيادات الطائفة الإنجيلية والشخصيات العامة ورجال الدين.

ويعتبر القس رفعت فكري سعيد مواليد 20 / 6/ 1969 وحاصل على بكالوريوس في العلوم اللاهوتية من كلية اللاهوت الإنجيلية 1994، وحاصل على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة 2004.

وكان القس رفعت رئيس مجلس الإعلام بالكنيسة الإنجيلية 2012 – 2016 وكان نائبا لرئيس سنودس النيل الإنجيلى 2017- 2018

وشغل مقعد رئيس سنودس النيل الإنجيلي 2018 – 2019 وعمل أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط ورئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر.