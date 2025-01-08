تعليم الوادى الجديد: انتهاء كل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

عقد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا، بحضور سمير طاهر مدير عام التعليم العام، مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وموجهى أوائل المواد الدراسية المختلفة بالإدارات عبر شبكة الفيديو كونفرانس، وذلك فى إطار الاستعداد والجاهزية لامتحانات الفصل الدراسى الأول، إلحاقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسى 2024/ 2025.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على الالتزام بكافة المعايير والتوجيهات الوزارية الخاصة بالامتحانات والتى تنطلق السبت 11 يناير لجميع صفوف النقل من الثالث الابتدائى وحتى الثانى الثانوى العام والفنى.

ووجه وكيل التعليم باتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان لافتا إلى ضرورة تكاتف الجهود وبذل مزيد من العطاء لضمان استقرار أعمال الامتحانات ومرورها بأمن وسلام.

وفى سياق آخر ناقش مدير التعليم بالمحافظة، خطة العمل القادمة والتى تهدف لتنجيل الملاعب واستغلال المساحات بمدارس المحافظة وكساءها باللون الأخضر الطبيعى لإضفاء منظر حضارى متميز داخل المدارس، فضلا عن التوسع فى الرقعة المنزرعة وزيادة المسطحات الخضراء، موجها الإدارات التعليمية بالتعاون لتنفيذ الخطة خلال فترة الإجازة والإستغلال الأمثل لمميزات الزراعة فى فصل الشتاء.