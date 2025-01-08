اليوم السابع
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بولندا تدعو مواطنيها إلى عدم الانسياق وراء شائعات تفشى جائحة جديدة

الأربعاء، 08 يناير 2025 02:48 م
بولندا تدعو مواطنيها إلى عدم الانسياق وراء شائعات تفشى جائحة جديدة تفشى جائحة فى بولندا
كتبت: هناء أبو العز

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حثت السلطات الصحية في بولندا مواطنيها على التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها حول تفشي جائحة جديدة.

وذكر راديو بولندا اليوم الأربعاء  - في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن انتشار فيروس (إتش إم بي في) أثار المخاوف في البلاد، لاسيما أنه فيروس تنفسي يسبب أعراضا مشابهة لنزلات البرد والأنفلونزا ويشكل خطرا على الأطفال الصغار وكبار السن والفئات التي تعاني من ضعف في جهاز المناعة.

ولا يوجد لقاح محدد لفيروس (إتش إم بي في)، فيما يوصي مسئولو الصحة باتخاذ التدابير الاحترازية مثل غسل اليدين وتجنب لمس الوجه والبقاء في المنزل عند الشعور بالمرض.







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بولندا

فيروس

إتش إم بي في

نزلات البرد






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