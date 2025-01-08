بدء إطلاق التيار الكهربى بمشروع الـ 9000 ببورفؤاد فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد ، بالبدء في إطلاق التيار الكهربي بمساكن الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء "مشروع الـ 9000 " وحدة ، وذلك من خلال التنسيق مع مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتيسير حركة السير ورفع كفاءة الإنارة العامة للمساكن و حفاظا على أرواح المواطنين، جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، بمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات الجاري تنفيذها .



وأكدت محافظة بورسعيد ، أنه تم الإنتهاء من أعمال زرع 1240 من أعمدة الإنارة العامة ومد كابلات توصيل التيار الكهربي واللوح الخاصة بالتحكم وذلك لخدمة أهالي منطقة مساكن الاعلان الثامن الكراسة الزرقاء مشروع ال 9000 .

ونوهت إلى استمرار تركيب كشافات الإضاءة العامة بمعدل 100 كشاف يومياً، وأن مناطق الفيروز ومساكن الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء "9000" تعد من المناطق السكنية الواعدة والتي ستشهد طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد الدكتور اسلام بهنساوي، على استمرار رفع كفاءة الانارة العامة بكافه شوارع المدينة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار جهود المدينة المستمرة لرفع كفاءة منظومة الطرق والإنارة العامه بمختلف مناطق المدينة لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة .



إمارة المشروعر



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