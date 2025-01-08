المفوضية الأوروبية: "أورسولا" تتعافى من الالتهاب الرئوى ولا خطة لاستبدالها

كتبت: هناء أبو العز

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينو اليوم أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التى تتعافى من الالتهاب الرئوى، لا تزال فى منصبها ولا توجد حاليا خطة لاستبدالها.

وقالت باولا: بقدر مثابرتها وتفانيها، فهى تحافظ على استمرار العمل وهى على اتصال يومى مع فريقها، وعلى الرغم من أن الرئيسة ليست حاضرة شخصيا فى بروكسل، حيث أنها تتعافى من الالتهاب الرئوى، إلا أن العمل مستمر وهى على اتصال يومى معنا جميعا، حيث أجرت فون دير لاين محادثة هاتفية مع رئيس ةوزراء إيطاليا قبل رحلة جورجيا ميلونى إلى الولايات المتحدة.

ولا تكلف فون دير لاين أى نائب لرئيس المفوضية بمهامها أثناء تعافيها، حيث قالت باولا: "فى الوقت الحالي" ليست هناك حاجة لتعيين عضو فى مجلس المفوضين ليحل محلها، وإذا كان لا بد من القيام بذلك، فإن أول من يأتى فى الصف هو نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية، تيريزا ريبيرا.

وأشارت باولا بينو إلى أن أورسولا فون دير لاين فى طور التعافى، وبالتالى ألغت بعض التزاماتها فى الأسبوعين الأولين من شهر يناير، بما فى ذلك خطاب فى لشبونة ورحلة إلى بولندا.