المستشار أشرف عيسى يترشح لرئاسة نادى قضاة مصر

كتب إبراهيم قاسم _ عبد الله محمود

أعلن المستشار أشرف عيسى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الجنايات الاقتصادية، اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصب الأمين العام للجنة الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، وتقدمه بأوراق ترشحه على منصب رئيس النادي في الانتخابات التي من المقرر لها أن تُجرى في 21 فبراير المقبل.

ومن جانبه أعرب المستشار أشرف عيسى عن تقديره لرئيس وأعضاء اللجنة الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، على ثقتهم في شخصه وتمسكهم باستمراره في العمل كأمين عام للجنة، مشيرا إلى أنه يخوض الانتخابات سعيا منه لخدمة قضاة مصر والعمل نحو تحقيق مطالبهم وتوحيد صفوفهم وتعزيز دور النادي.

وقال: "ونظرا لرغبتي الصادقة في الترشح لمنصب رئيس نادي قضاة مصر، فقد تقدمت باعتذاري عن عدم الاستمرار في أداء مهام أمانة اللجنة الرئاسية للانتخابات، إيمانا مني بقدرتي على تحقيق تطلعات القضاة والعمل على الارتقاء بنادينا العريق، الذي يُمثل بالنسبة لي، كما لكم جميعا، بيت العدالة والحصن المنيع الذي يجمعنا تحت راية واحدة ويدافع عن قيم القضاء واستقلاله ومبادئه الراسخة".

وأضاف عيسى: "ومن هذا المنطلق، أتعهد أمامكم بالعمل بكل تفان وإخلاص لخدمة أعضاء النادي الكرام، والسعي نحو تحقيق مطالبهم وتوحيد صفوفهم، والعمل الدؤوب على تعزيز دور النادي كمؤسسة رائدة تُعلي من شأن القضاء المصري وتحمي استقلاله، داعيا الله أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير لنادينا العريق، وأن نواصل معا مسيرة العطاء والتقدم، مستمدين قوتنا من وحدتنا وتكاتفنا لتحقيق مستقبل مشرق لقضائنا الشامخ".

يشار إلى أن المستشار أشرف محمد السعيد عيسى، من مواليد عام 1962 ، وهو بدرجة رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومنتدب رئيسا لمحكمة الجنايات الاقتصادية بالقاهرة.

وتدرج المستشار أشرف عيسى في العمل بمختلف المناصب القضائية بالنيابة العامة والقضاء، وسبق وأن انتُدب للعمل مساعدا للمدعي العام الاشتراكي، وكعضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، كما انتُدب عضوا بالمكتب الفني لطعون جنح النقض، ويتمتع بخبرة تمتد على مدى 15 عاما في مجال التحكيم الدولي.